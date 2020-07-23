سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضمنها خالص تحياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لسموه بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية كما عبر فيها عن تقديره لجهود سموه رعاه الله لمواصلة تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة ودعم أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى دور سموه رعاه الله القيادي والحاسم في العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي وتطلعه إلى استمرار التعاون الوثيق في دفع العمل المشترك لدعم السلام والأمن في المنطقة وخارجها.

وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة جوابية إلى معاليه عبر فيها عن خالص شكره وتقديره على ما أبداه معاليه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الثابت للأمم المتحدة والداعم لأنشطتها وتعزيز جهودها لحفظ الأمن والسلم الدوليين متمنيا لمعاليه موفور الصحة والعافية.