تدشين مشروع بناء ألف وحدة سكنية للنازحين اليمنيين.. بدعم كويتي

دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت مشروع إنشاء قرية «كويت الخير» التي تتكون من ألف وحدة سكنية للنازحين في محافظة «مأرب» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ست سنوات.

وقالت «مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية» المنفذة للمشروع في بيان الخميس إن «كويت الخير» مشروع سكني يشمل بناء ألف وحدة سكنية مع مرافقها الملحقية على مساحة 227 ألف متر مربع بتمويل من «فريق تراحم التطوعي» وإشراف «الهيئة الخيرية الإسلامية» بدولة الكويت.

وأضافت أن المشروع الذي جرى تدشينه أمس الأربعاء يهدف لتخفيف معاناة النازحين في «مأرب» الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون أسرة نازحة وفقا لأحدث إحصائية رسمية.

من جانبه، أعرب وكيل محافظة «مأرب» عبدربه مفتاح في تصريح صحفي خلال مشاركته بوضع حجر أساس المشروع عن بالغ الشكر والتقدير باسم الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في «مأرب» لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الانساني والتنموي المستمر للشعب اليمني.

وثمن مفتاح هذه “المبادرة الانسانية الكريمة” من «فريق تراحم» و«الهيئة الخيرية» لما قدماه من “دعم وتمويل سخي لهذا المشروع الكبير الذي سيحل مشكله كبيرة عانى منها النازحون طيلة الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن هذا المشروع “يعد الأول من نوعه في المحافظة بنفس المواصفات” داعيا الجهات الداعمة لاعتماد مشاريع مماثله لما لها من أثر في إنهاء معاناة النازحين في المحافظة.

بدوره”، أشاد مدير «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين» في «مأرب» سيف مثنى بالدور الانساني الكبير لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب النازحين في المحافظة وتخفيف معاناتهم.

وعبر عن تقديره البالغ لتنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية التي تخدم النازحين وتجد لهم مأوى آمن وتحقق لهم قدرا كبيرا من الاستقرار.

وفي السياق ذاته، ثمن المدير التنفيذي ل«مؤسسة استجابة» طارق لكمان الدور الانساني لدولة الكويت ووقوفها “الاخوي الصادق” إلى جانب أشقائها اليمنيين.

وبين أن “المساعدات والتدخلات الانسانية الكويتية سواء الطارئة او المستدامة تتسم بالسخاء والفائدة والتنمية المحلية” مؤكدا أن “الشعب اليمني لن ينسى هذا الموقف الاخوي والانساني للأشقاء في كويت الخير والعروبة والانسانية”.