«الصحة»: 753 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 753 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 425 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال753 السابقة تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 01ر64 في المئة و271 حالة لغير الكويتيين بنسبة 99ر35 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 199 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و178 حالة في منطقة الفروانية الصحية و165 حالة في منطقة الجهراء الصحية و126 حالة في منطقة حولي الصحية و85 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وأشار إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9285 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 11 شخص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4603 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 479411 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 52915 حالة.