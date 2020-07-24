«الداخلية»: العفو عن 2370 محكوماً

بتوجيه سامي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، صدر المرسوم الأميري رقم «87» لسنة 2020 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أو الغرامة المحكوم بها على 2370 نزيلاً في السجون سوف يتم الإفراج الفوري عنهم وعددهم 958 وفق القواعد واللوائح المعمول بها في المؤسسات الإصلاحية والبقية مابين تخفيض العقوبة والغرامة المالية.

وقد باشر مجلس الوزراء تنفيذ مرسوم الإفراج عن من شملهم العفو الأميري بعد أن قامت النيابة العامة بمراجعة الكشوف والتأكد من مطابقة المعفى عنهم للشروط والضوابط المحددة وفق اللوائح المنظمة وذلك بالتعاون مع الوزارة.

وتجدر الإشارة أن جميع المفرج عنهم هم من يقضون مدة عقوبتهم داخل المؤسسات الاصلاحية ويتمتعون بحسن السير والسلوك بهدف منحهم الفرصة ليعودوا إلى المجتمع عناصر تساهم في بناء وطنهم.