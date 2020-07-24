«الداخلية»: تخرج 18 ضابطاً بحرياً من الأكاديمية البحرية البولندية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن 18 ضابطا بحريا من أبناء وزارة الداخلية تخرجوا اليوم من الأكاديمية البحرية البولندية بعدما اجتازوا الاختبارات النهائية عقب فترة دراسية امتدت 4 سنوات .

وأكدت الإدارة على أن المؤسسسة الأمنية تسعى دائما لتطوير مستوی أبنائها من خلال الدراسة والإطلاع الدائم على أحدث النظم الأمنية في الدول المتطورة في جميع المجالات الأمنية، موضحة أن الضباط الخريجين سيكونون بمثابة إضافة لزملائهم من أبناء وزارة الداخلية.

حضر مراسم التخريج العميد الركن طيار عدنان صالح العامر في الملحق العسكري برلين والعقيد الركن بحري أحمد مصطفی الضبيب ضابط إشراف جمهورية بولندا.