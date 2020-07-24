السفارة المصرية توضح آلية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت سفارة جمهورية مصر العربية في البلاد بيانا توضح فيه آلية انتخابات مجلس الشيوخ لأبناء الجالية المصرية المقيمين في البلاد .

وجاء في البيان، “اتصالا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشيوخ تتشرف بالإفادة بأن الانتخابات ستجرى للمصريين المقيمين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9 و 10 أغسطس للجولة الأولى، ويومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و 7 سبتمبر … في حالة الإعاد ، وذلك عن طريق البريد المستعجل لكل ناخب على حدة .

وتابعت السفارة المصرية، “ولكل مصري مقيم بالخارج الحق بالإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي”.

وأضافت عن طريقة الانتخاب، “يقوم الناخب بتسجيل بياناته والبعثة بالكويت من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg اعتبارا من السبت الموافق ٢٥ / ٧ / .۲.۲ وحتى الجمعة الموافق ۳۱ / ٧/ ٢٠٢٠.

وسيظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ، حيث يحتفظ بالرقم دون اطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية .

وأضافت، ” سوف تتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر النظامي الفردي والقوائم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فقط يومي ٩ و ١٠ أغسطس للجولة الأولى ويومي ٦ و ۷ سبتمبر في حالة الإعادة، وسيحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته باستخدام رقم التسجيل لمرة واحدة”.

وتابع بيان السفارة، “يقوم الناخب بطباعة البطاقات وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم”.

وأضافت، “يجهز الناخب مظروفين كالتالي: المظروف الأول يضع بداخله بطاقتي الاقتراع ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات، والمظروف الثاني يضع بداخله ما يلي: المظروف الأول «بداخله بطاقتي الاقتراع»، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي صورة ضوئية من وثيقة الإقامة داخل دولة الكويت، إقرار التصويت «مرفق أدناه» كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا.

وأضاف بيان السفارة، “يثبت الناخب على الظرف من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة، وإرسال الأوراق للجنة الانتخاب بالسفارة عن طريق البريد المستعجل”.

وتابع البيان، “ترسل أوراق الاقتراع إلى لجنة الانتخاب بالسفارة منطقة الصديق قطعة 7 شارع 702 فيلا رقم 100 على أن تصل في موعد أقصاه نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس للجولة الأولى ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر جولة الإعادة وذلك لإتاحة فرصة أطول لتلقي البريد”.