سمو نائب الأمير وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات الشعب الكويتي وتحيات سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه بنجاح العملية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين سائلين المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن بالغ شكره على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله دوام الصحة وموفور العافية.