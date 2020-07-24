«الطيران المدني» تحدد الضوابط الصحية للمسافرين من وإلى مطار الكويت

حددت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، الضوابط الصحية للمسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي، وجاءت الضوابط كالتالي:

المغادرون

– التسجيل في تطبيق «کویت – مسافر» وتقديم الباركود الخاص بذلك في جميع مراحل السفر.

– الحصول على شهادة صحية صادرة من مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة تثبت سلبية الإصابة بمرض «کوفيد 19» إذا تطلب الأمر وذلك حسب متطلبات كل دولة مع الالتزام بالمدة المطلوبة الصلاحية.

– يجب على المواطنين الحصول على تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفايروس «كوفيد 19».

– التقيد بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.

القادمون

– ضرورة التسجيل في تطبيق «شلونك» قبل ركوب الطائرة.

الحصول على شهادة صحية معتمدة «PCR» تثبت سلبية الإصابة بمرض «كوفيد 19» بمدة صلاحية 96 ساعة من تاريخ الفحص.

– جميع الركاب القادمين سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

– قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة وعند الوصول.

– إجراء فحص «PCR» عشوائي للركاب عند الوصول بنسبة 10 في المئة من كل رحلة.

– التقيد بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.