«بلدية» مبارك الكبير: توجيه 52 تنبيه والكشف على 4 مواقع تشوين 

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية في عموم المحافظة بهدف التأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م ميساء بوشهري بأن الجولات التي نفذها المفتشين بالإدارة خلال الأسبوع الماضي اسفرت عن توجيه 52 تنبيه لعدد من الشركات تمثلت في وجود انقاض انتهاء ترخيص التشوين عدم وجود ترخيص بالموقع عدم وجود لوحه .

وأشارت إلى اصدار 5 شهادات نظافة و 6 تقارير فنية لمواقع تشوين فضلا عن الكشف على 4 مواقع تشوين للتأكد من الإلتزام بالمساحة المسموحة من قبل البلدية .

وأكدت بوشهري على أن المفتشين بالإدارة يقومون بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجنبا للمخالفة و الغرامة .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .