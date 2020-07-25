وزير الداخلية ينعي اللواء خالد الياسين: رجل دولة تحمّل مسؤولية الحفاظ على الأرواح والممتلكات

نعى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الأسبق اللواء خالد الياسين.

وقال في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر»: «رحم الله العم اللواء خالد محمد الياسين مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الأسبق، أحد رجالات الدولة الذين تحملوا مسؤولية الحفاظ على الأرواح والممتلكات».

وختم بالقول: «أحر التعازي لأسرة الياسين الكرام، ونسأل المولى القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الأسبق اللواء متقاعد خالد محمد الياسين، ووري جثمان الراحل الثري صباح اليوم السبت.