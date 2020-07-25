وزيرة الشؤون: موظفو «الإنماء الاجتماعي» سيحتفظون بجميع مزاياهم المالية

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، احتفاظ جميع الموظفين الملحقين بوزارة الشؤون الاجتماعية من مكتب الإنماء الاجتماعي بكافة المزايا المالية المرتبطة بالمرتب الشهري المستحق لهم أثناء تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي لديوان رئيس مجلس الوزراء عن طريق إقرار مكافأة شهرية تصرف بصفة شخصية لكل منهم.

وقالت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، بأنه عملا بالمرسوم رقم 294 لسنة 2019 المعدل للمادة 1 من المرسوم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي تم إلحاق المكتب المذكور لوزارة الشؤون تحت إشراف الوزير، كما تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له اعتبارا من ميزانية السنة المالية التي تبدأ في 1 / 4 / 2020.

وأكدت العقيل أنه تم معالجة الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في المكتب وفق القرار رقم 1 / 2020 والصادر في 5 / 2 / 2020.