انتخاب مدير عام «الموانئ» رئيساً تنفيذياً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

فاز المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح اليوم السبت بمنصب الرئيس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في الانتخابات التي أجرتها الأكاديمية.

وذكرت الأكاديمية العربية في بيان صحفي أن ذلك جاء في اجتماع جمعيتها العامة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «فيديو كونفرانس» بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية المساعد لشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي ورئيس الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبدالغفار.

وفي هذا الصدد قال الشيخ يوسف العبدالله الصباح لوكالة الانباء الكويتية بمناسبة فوزه بالمنصب “إننا نسعى لدفع عالم النقل البحري الى مصافي دول العالم وننهض به لنكون بالمقدمة سواسية بالدول المتقدمة”.

وأهدى الشيخ يوسف العبدالله هذا الفوز الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ولجميع الدول المشاركة التي دعمت وصوتت للكويت في الانتخابات.

ويضم المجلس التنفيذي الجديد تسع دول هي الكويت «رئيسا» ومصر «نائبا» إضافة الى الأردن والسعودية واليمن وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان.

والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي منظمة تعليمية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى التعليم التدريب الأعمال البحثية ولها أفرع متعدد حول العالم.