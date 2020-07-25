«الطيران المدني» تطرح تطبيق «كويت – مسافر»

طرحت الإدارة العامة للطيران المدني تطبيقًا جديداً على شبكة الإنترنت بإسم «كويت – مسافر» «kuwaitmosafer.com» لتوفير الراحة لجميع الركاب المسافرين «المغادرين والقادمين » من وإلى الكويت اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، تزامناً مع استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي.

ويتضمن تطبيق «كويت – مسافر» التي استحدثته شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس»، الارشادات والتوجيهات اللازمة للسفر المعتمدة من قبل الادارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبذلك تكون الكويت هي الرائدة بين مطارات المنطقة لتطبيق هذه التكنولوجيا في منصة واحدة لمساعدة المسافرين في تلبية متطلبات السفر الجديد خلال جائحة «Covid-19» وبالتالي تقليل وقت الانتظار وتفادي الازدحام بالمطار وكذلك تيسير إجراءات السفر.

وقد تم تطوير التطبيق لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل حماية صحة الركاب وموظفي المطار من خلال رفع مستوى الوعي وتطبيق إجراءات السفر بدون تلامس مما يساعد الركاب في تلبية متطلبات السفر وفقاً للإجراءات المستحدثة، والتأكد من تمتع الركاب بأعلى مستويات الحماية في كل خطوة اثناء السفر.

ويساعد هذا التطبيق على تقليل فترات الانتظار بالمطار، كما أنه يمكن مشغلي مباني الركاب في التغلب على تحديات محدودية السعة بسبب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي من خلال الحجز المسبق لخدمات المطار مثل مواعيد تسجيل الوصول، وغيرها.

وينبغي على جميع الركاب المغادرين والقادمين من وإلى الكويت التسجيل بالتطبيق المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، وللتسجيل يجب على الركاب تحميل البرنامج من خلال الموقع التالي: « kuwaitmosafer.com» وإدخال البيانات المطلوبة عن تفاصيل رحلة الطيران التي ستسمح لهم بحجز المواعيد لاختبارالـPCR «عند الحاجة»، وإشعارات السفر الكاملة، وحجز خدمات المطار مثل القاعات وخدمات الاستقبال والمساعدة وتوصيل الأمتعة وغيرها.

ويمكن دخول التطبيق عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، ويتوفر مركز الاتصال والمساعدة على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات أو معالجة أي تحديات تقنية.

وتعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وستكون بمثابة بوابة اتصال بين الركاب والسلطات، لتلقي واستقبال ملاحظات جميع المسافرين لإدخال التعليقات وطلب المساعدة وتقديم المشورة في شأن أي مخاوف تخص إجراءات السلامة الصحية داخل المطار لتصحيحها على الفور.

كما يتوجب على جميع المغادرين التأكد بأنهم على دراية كاملة بأنظمة السفر المستحدثة من قبل شركات الطيران، وأنظمة اختبار PCR والحجر الصحي في البلد الذي تتجه إليه، بالإضافة إلى متطلبات التأشيرة لبلد المقصد الخاص بهم مسبقاً، ويتوجب القيام بذلك قبل وقت كافٍ من رحلاتهم للتأكد من حجز مواعيد الاختبار وفقاً للجداول الزمنية المطلوبة.

ويتحتم على الركاب القادمين إلى دولة الكويت التسجيل بهذا التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة نتائج اختبار PCR قبل أربعة أيام من موعد الرحلة.

ويعتبر تطبيق «كويت – مسافر» هو واحد من العديد من المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة للطيران المدني لضمان تشغيل المطار وفقاً للمستويات العالمية وبأعلى جودة طوال فترة تواجد المسافرين داخل مطار الكويت الدولي.