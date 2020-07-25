سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم السبت اتصالا هاتفيا من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

هذا وقد اعرب سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره لاخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مقدرا سموه هذا التواصل الاخوي الذي يجسد عمق اواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية.