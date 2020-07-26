«اعانة المرضى» تطرح حملتها الانسانية «شفاء» لتوفير العلاج للمرضى المحتاجين داخل الكويت

تماشيا مع الاجواء الايمانية التي تعيشها الامة بمناسبة دخول العشر الاوائل من شهر ذي الحجة وهو من الاشهر الحرم التي يسارع فيها المسلمون بالاكثار من الاعمال الصالحة طرحت جمعية صندوق اعانة المرضى مشروعها الخيري المميز لصالح المرضى المعوزين داخل الكويت « مشروع كفالة الدواء والعلاج داخل الكويت ضمن حملتها الخيرية الجديدة شفاء تحت شعار « معا نحيا » .

وكشف مدير عام الجمعية جمال الفوزان ‏إن الحملة جات تلبية لمتطلبات الكثير من الحالات المرضية التي تتقدم إلى الجمعية لطلب المساعدة لعدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج والدواء في الكويت بسبب الفقر والعوز والحاجة وخاصة ما تتطلبه ظروف هذه الحالات من فحوصات وتحاليل وإجراء أشعات وسونار وتوفير أدوية وعلاجات غالية الثمن .

واوضح الفوزان ان الجمعية تتلقى سنويا مايزيد عن الثلاثين الف طلب مساعدة يحتاجون اكثر من ستة ملايين دينار سنويا .

ودعا الفوزان اهل الخير من المحسنين والمتبرعين الراغبين في مساعدة هذه الشريحة التي تعيش بيننا بالدخول على رابط التبرع «https://bit.ly/2CoR9Fy» الذي خصصته الجمعية والتفاعل حتى نتمكن من سد حاجة هؤلاء .

وشكر الفوزان جميع المحسنين واهل الخير الذين تفاعلوا بايجابية مع الحملات السابقة وكانوا سببا في تخفيف معاناة الالاف من المرضى المحتاجين فجزاهم الله خير الجزاء والى المزيد من العطاء الخيري في ديرة الخير وبلد الانسانية الكويت الحبيبة.