«بلدية» العاصمة: ترحيل 1406 م3 من الأنقاض والمخلفات إلى مواقع المرادم 

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة العاصمة ترحيل 1406 م3 من المخلفات والأنقاض المجهولة المصدر بمساهمة إحدى الشركات بمنطقة الشويخ الصحية في إطار إستكمال تنفيذ الجدول الزمني لترحيل الأنقاض والمخلفات بالمنطقة وتنظيفها بالكامل .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية العاصمة م.طارق العدواني بإنه في إطار إستكمال ترحيل الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر بمنطقة الشويخ الصحية بجانب مستشفى البحر للعيون، قام مفتشي الإدارة بالإشراف على ترحيل 1406 م3 من المخلفات والأنقاض المجهولة المصدر بمساهمة إحدى الشركات و ترحيلها إلى مواقع المرادم المخصصة لها من قبل البلدية ، ذلك بإستخدام 22 سيارة

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .