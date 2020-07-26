«التطبيقي» تطلق بوابة التعليم الالكتروني والدعم الفني على منصتها الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الاحد اطلاق بوابتها للتعليم الالكتروني والدعم الفني على منصتها الجديدة وذلك في اطار تطوير أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدير مركز تقنية المعلومات في الهيئة علي حسين في تصريح صحفي ان البوابة الالكترونية تعد دعما لجهود الهيئة في مجال التعليم عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية مبينا انها تضم عدة منصات لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وطلبة الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية.

واضاف حسين أن المركز استحدث أثناء الخدمة أكثر من 30 فصلا بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب مجهزة بأحدث الوسائل التقنية موضحا ان هذه الفصول تمت إتاحتها للاستخدام في التعليم عن بعد لمن يحتاج لذلك.

واكد أن الدعم الفني الذي يقدمه المركز سيكون متاحا في كل الأوقات من خلال منصة خاصة لحجز المواعيد للقاعات وتفعيل خدمتي التواصل المباشر «life chat» ومكتب المساعدة «help desk» بالفترة الصباحية على بدالة الهيئة رقم «1886611- 1333» والفترة المسائية على الرقم المباشر «22068036» كما سيتواجد فريق الدعم الفني في مقر الهيئة من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وشدد على أن المركز لا يألو جهدا في تذليل أي عقبات قد تواجه أي منتسب للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سواء من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أو الطلبة مع تقديم كل وسائل الدعم الممكنة لهم.