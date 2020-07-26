«الأبحاث» يحقق إنجازاً علمياً يثبت انتقال عدوى فيروس «كوفيد 19» عبر الهواء

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد توصله إلى نتائج علمية وميدانية تثبت إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عن طريق الهواء.

وقال المعهد في بيان صحفي إن هذا المشروع العلمي الذي قام به فريق من الباحثين بالمعهد برئاسة الدكتور علي الحمود مبني على دراسة ميدانية وتحليل لعينات تم أخذها من مستشفى جابر الأحمد إذ تم التوصل من خلال النتائج إلى إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء متى ما توفرت بعض الظروف.

ونقل عن رئيس المشروع الدكتور علي الحمود قوله إن النتائج التي توصل إليها الباحثون من شأنها أن تزيد فهم طريقة انتقال العدوى ثم تطوير التوصيات والسياسات الوقائية للتصدي للجائحة بأسلوب علمي موضحا أن جمع وتحليل العينات تم بالتعاون مع فريق من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام أحدث التقنيات.

وكشف المعهد عن مراحل أخرى لهذا البحث سيتم من خلالها جمع عينات أخرى من المحاجر والمستشفيات التي تعالج بها مرضى فيروس كورونا المستجد وتحليلها بالتعاون مع الجامعات العالمية ووضع التوصيات المناسبة المبنية على التوصيف العلمي لطرق انتقال العدوى في إطار اتفاقيات التعاون التي تجمع المعهد بهذه الجامعات المرموقة.

وأكد معهد الكويت للأبحاث العلمية حرصه على تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة لوضع الحلول العلمية للتحديات التي تواجه قطاع الصحة العامة في البلاد.

وأثنت إدارة المعهد على التعاون والدعم المهم من لجنة البحوث في وزارة الصحة ومن مستشفى جابر الأحمد والتسهيلات المقدمة لإجراء هذا البحث مما يعكس اهتمام وزارة الصحة بالاستفادة من كافة الخبرات العلمية في تطوير السياسات والإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مشيدة بتعاون كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة هارفارد الأمريكية والهيئة العامة للبيئة.