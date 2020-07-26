«الجامعة»: لا تغيير في النسب الدنيا للقبول بالعام الجامعي 2021/2020

أعلن عميد القبول والتسجيل ورئيس لجنة التعليم عن بعد في جامعة الكويت الدكتور علي المطيري أنه لا تغيير في النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2020 وأن العمل جار لإعداد الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقال المطيري في مؤتمر صحفي عقد عن بعد صباح اليوم الأحد إن مجلس الجامعة أقر لائحة التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت لافتا إلى استئناف العام الجامعي الحالي يوم الأحد الموافق التاسع من شهر أغسطس المقبل بنظام التعليم عن بعد وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم «1/2020».

وأوضح أنه تم وضع لوائح خاصة بالتقدير النهائي للفصل الدراسي الثاني 2020/2019 عند استئناف الدراسة عن بعد بما يضمن للطالب عدم انخفاض معدله بعد رصد درجات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى تقديم خدمات إلكترونية خاصة بطلب كشف الدرجات وخدمات التسجيل المختلفة للطلبة ومراجعة سجلاتهم الأكاديمية وغيرها من احتياجات ومتطلبات استئناف استكمال العام الجامعي.

وذكر أنه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والعالم مع انتشار مرض «كوفيد-19» مما ترتب عليه وقف الدراسة بجامعة الكويت منذ الأول من مارس الماضي إلى الرابع من أغسطس المقبل فقد نتج عن هذاالوقف عدم استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وعدم عرض الفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2019.

واستطرد المطيري أنه لذلك أقر مجلس الجامعة عدة تعديلات على التقويم الجامعي وكذلك التقويم السنوي لكلية الحقوق وكليات مركز العلوم الطبية إذ يستكمل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019 ويتم تحديد إجازة العام الجامعي من نهايةالفصل الدراسي الثاني من تاريخ 11 أكتوبر المقبل إلى 29 نوفمبر المقبل وسيتم خلال هذه الإجازة عرض فصل صيفي استثنائي لمدة ستة أسابيع بمعدل لكل محاضرة 80 دقيقة.

وعن ضوابط نظام التعليم عن بعد أفاد بأن استئناف العام الجامعي الحالي سيكون في التاسع من أغسطس المقبل وفقا للتقويم الجامعي الذي اعتمده مجلس الجامعة بنظام التعليم عن بعد.

وبين أن الجامعة تقوم بجميع الجهودالممكنة للتأكد من اجتيازها لهذه الأوقات الصعبة وهي مستعدة بالتدريب المناسب للطلبة وللهيئة الأكاديمية وللهيئة الأكاديمية المساندة وكذلك باستحداث لوائح تغطي جميع جوانب التعليم عن بعد عند تطبيقه في حال تعذرالدراسة التقليدية. وأشار إلى أن الخطة التدريبية شملت تدريب هيئة أعضاء التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والجامعة بصدد تقييم مرحلة البث التجريبي ومعالجة أوجه القصور والتي بدأت أمس وحتى السادس من أغسطس المقبل قبل موعد استئناف الدراسة.

وقال المطيري إنه تم إعداد سياسة للتقدير النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019 عند استئناف الدراسة بنظام التعليم عن بعد بحيث يضمن الطالب عدم انخفاض معدله بعد رصد درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2019.

وأوضح أن هذه السياسة تعكس تقدير الجامعة لحساسية المرحلة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية لذا تم وضع لوائح خاصة بالتقدير النهائي وتم إقرارها من مجلس الجامعة.

وعلى صعيد متصل وحول القبول للعام الجامعي 2021/2020 بين أنه لن يكون هناك تغيير في النسب الدنيا للقبول في جامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2020 والعمل جار على إعداد الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق وفتح باب تقديم طلبات الالتحاق الذي سيكون بداية أكتوبر لخريجي الثانوية الذي يعتمد على تسلم نتائج الثانوية من وزارةالتربية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد استئناف الدراسة في التاسع من أغسطس المقبل.

وذكر أنه سيتم تقديم واعتماد القبول للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني وخريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية إلكترونيا ومن غير حضور الطلبة المتقدمين إلى عمادة القبول والتسجيل وجار إعداد آلية لتسجيل الطلبة المقبولين إلكترونيا.

وفيما يخص بعض فئات سياسة القبول الأخرى التي عليها مراجعة صالة القبول والتسجيل لتقديم طلب الالتحاق «الذين لا يمكن فتح نظام تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني لهم بسبب عدم معرفتنا لأرقامهم المدنية حتى يمكن تعريفهم على النظام لإمكانية الدخول» وفي حال عدم إيجاد آلية الكترونية فستتم مراعاة تسلم عدد معين من الطلبة في كل يوم عمل مع تطبيق التباعد الاجتماعي والضوابط الأخرى الصادرة من الجهات الصحية والجامعة وفقا لمواعيد مسبقة يأخذها الطالب إلكترونيا.

وأكد أنه تم فتح النظام للطلبة الخريجين في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/ 2020 لعمل إخلاء طرف وسيتم البدء بتوزيع الشهادات وكشوف الدرجات عليهم يوم 14 أكتوبر المقبل أما الطلبة الخريجون في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2020/2019 فسيتم فتح النظام لهم لعمل إخلاء طرف في 18 أكتوبر المقبل إلى 12 نوفمبر المقبل وسيتم البدء بتوزيع الشهادات وكشوف الدرجات عليهم يوم 25 نوفمبر المقبل.

وقال المطيري إنه حرصا من جامعة الكويت على سلامة الطلبة والعاملين فقد تم تطوير آلية لتوصيل هذه المستندات شهادة إلى من يهمه الأمر وكشف الدرجات والشهادة إلى الطلبة في منازلهم.

وأشار إلى أن العمل جار على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية لتكون جاهزة للانطلاق في أقرب وقت كما يمكن التواصل مع عمادة القبول وفقا للمعلومات المعلنة بصفحة عمادة القبول والتسجيل بواسطة الهواتف أو تطبيق الواتس أب أو عناوين البريد الإلكتروني.