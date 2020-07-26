«التربية» تحدد مواعيد دوام تعليم الكبار ومحو الأمية

أصدرت وزارة التربية قرارا بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 / 2020 للمرحلة الثانوية وبدء العام الدراسي الجديد لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن دوام أجهزة الإشراف الإداري بأقسام تعليم الكبار ومحو الأمية سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس المقبل في حين سيبدأ دوام الهيئة التعليمية والدارسين والدارسات في الصف ال12 في التاسع من الشهر ذاته وذلك عن طريق التعليم عن بعد خلال الفترة المسائية.

وحدد القرار بدء دوام العام الدراسي الجديد بأقسام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية في 22 سبتمبر لأجهزة الإشراف الإداري والرابع من أكتوبر بدء دوام الهيئة التعليمية والموجهين الفنيين والدارسين بجميع المراحل التعليمية.