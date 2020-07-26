سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى اتصالا من ملك البحرين للاطمئنان على صحة صاحب السمو

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية.

هذا وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة مقدرا سموه هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية.