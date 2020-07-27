عمادي: صلاة العيد تقام في 1040 مسجداً و14 مصلى خارجي

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي إن وزاره الأوقاف والشؤون الإسلامية ستفتح 1040 مسجداً في المناطق النموذجية والسكن الخاص لأداء صلاة عيد الأضحى بالإضافة إلى تجهيز 14 ساحة كمصليات للعيد في مراكز الشباب والساحات الرياضية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياصة .

وقال عمادي في تصريح صحفي إن وزاره الأوقاف حرصت على توفير هذه المصليات بهدف التسهيل على المصلين والتخفيف على المساجد من زيادة أعداد المصلين .

وأضاف عمادي إن نسبة الالتزام بالإشتراطات الصحية عالية جداً من المصلين مما يدل على وعيهم وتفهمهم لضرورة التقيد بالإشتراطات الصحية خلال صلاة الجمعة والجماعة والتي ستكون هي ذات الإشتراطات الصحية التي ستطبق في صلاة العيد سواء كانت في المساجد أو المصليات الخارجية .

وأشار إلى أن الأعمار المسموح لها في دخول المساجد بحسب القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص فقد أكد القرار بعدم السماح لمن هم أقل من 15عاماً وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدخول المساجد، وذلك حفاظاً على سلامة المصلين في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .