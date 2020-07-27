«الأوقاف»: انطلاق الملتقى الافتراضي الأول «استراتيجية التعلم الإلكتروني».. غداً

قال الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد الجنفاوي إن الملتقى الافتراضي الأول “عن بُعد” والذي يحمل عنوان: “استراتيجية التعلم الإلكتروني” ينطلق غداً الثلاثاء تحت رعاية وكيل الوزارة المهندس فريد أسد عمادي، ويستمر الملتقى لمدة يومين، وذلك بمشاركة أهل الاختصاص ومنهم: مديرو إدارة الدراسات وعلوم القرآن وعدد من التربويين، وسيكون البث عبر تطبيق zoom.

وأوضح الجنفاوي في تصريح صحفي إن الوزارة أقامت اليوم الإثنين وأمس «ورش» وبرامج تعليمية «عن بُعد» موجهة للهيئة الإشرافية والتعليمية والمحفظين والجمهور الكريم، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعليمهم كيفية استخدام البرامج والمنصات التعليمية وكذلك تعزيز مهارات الإبداع والتميز الإلكتروني لدى المعلمين والمحفظين.

وذكر إن الملتقى الافتراضي يناقش ويطرح في خمس جلسات العديد من المواضيع والقضايا وهي:

– التعلم الإلكتروني في مراكز الدراسات الإسلامية “أهميته ومميزاته”.

– مبررات وتحديات تواجه التعلم الشرعي في مراكز الدراسات الإسلامية.

– تطلعات التعلم الإلكتروني في مراكز الدراسات الإسلامية.

– أهم التطبيقات والأساليب الحديثة في التعلم الإلكتروني لمناهج الدراسات.

– أهم الأساليب الحديثة في تمكين المعلم من خلال التعلم الإلكتروني.

– أهمية التعلم الإلكتروني ومميزاته.

– دور مراكز شؤون القرآن والسراج المنير في تشجيع الطلاب للتفاعل مع التعلم الإلكتروني.

– الأساليب الحديثة للتعلم الإلكتروني في مراكز شؤون القرآن والسراج المنير.

– أهمية تفعيل المناهج الإلكترونية في مراكز شؤون القرآن والسراج المنير.

– توظيف تكنولوجيا التعليم في مراكز التعلم النوعي.

– التعلم الإلكتروني في المراكز الثقافية الإسلامية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المتخصصين يشاركون في هذا الملتقى منهم مديرو إدارة الدراسات وعلوم القرآن، إضافة إلى كل من: الموجه الفني بوزارة التربية سالم الحسينان ، ومدير إدارة التوجيه الفني العام، وعبد العزيز الفرحان من مؤسسة صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إضافة إلى مشرف من مركز الارتقاء للصم ، ومشرف من المركز الثقافي “مبارك الكبير”، والرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني عبد العزيز الحمادي وكذلك الشريك المؤسس لمنصة رواق سامي بن عمر الحصيّن .

وأفاد إن اليوم الأول للملتقى سيكون خاصاً بمراكز الدراسات الإسلامية “دور القرآن والأترجة” ويضم جلستين، وسيترأس الأولى التي تحمل عنوان “منظومة التعلم الإلكتروني : مبررات، تطلعات، تحديات” الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الحنفاوي، فيما يترأس الجلسة الثانية د.عثمان الخميس وستكون بعنوان:”التطبيقات العملية والأساليب الحديثة في التعلم الإلكتروني”.

وتابع الجنفاوي: إن اليوم الثاني للملتقى سيكون خاصاً بمراكز السراج المنير ومراكز شؤون القرآن ومراكز التعليم النوعي والثقافي الإسلامي، وستعقد في هذا اليوم ثلاث جلسات، وسيترأس الجلسة الأولى التي تحمل عنوان: “التعليم الإلكتروني: أهميته، مميزاته، تجاربه” مدير إدارة الدراسات وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي أحمد الطويل، أما الجلسة الثانية فيترأسها مدير إدارة الدراسات وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء د.بندر النصافي،

بينما الجلسة الثالثة الختامية يترأسها الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الحنفاوي وستكون بعنوان: “التعلم النوعي وأفضل الممارسات المعتمدة في التعليم عن بُعد، مضيفاً: وسوف يختتم الملتقى بالعديد من التوصيات التي توصل إليها المشاركون.