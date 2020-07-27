أسماء المعامل المعتمدة في جميع المحافظات المصرية لإجراء اختبارات «PCR»

أكدت رئيسة الإدارة المركزية للمعامل ب‍وزارة الصحة والسكان المصرية د. نانسي الجندي انه تم إطلاق خدمة الحجز على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للمعامل، لإجراء اختبارات ڤيروس كورونا المستجد، واختبارات الڤيروسات الكبدية.

وأضافت انه بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية بالكويت وبعض الدول التي تطلب إجراء اختبارات ڤيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» قبل الدخول لأراضيها، فإن الأوراق المطلوبة للمصريين قبل إجراء تحليل «pcr» هي أصل جواز السفر- اصل بطاقة الرقم القومي.

وتابعت د.نانسي انه تم تحديد المعامل المعتمدة على مستوى محافظات الجمهورية، وفيما يلي أسماؤها:

المراكز المعتمدة في المحافظات المصرية

القاهرة: الإدارة المركزية للمعامل- مستشفى حميات العباسية

الجيزة: مستشفى حميات إمبابة

الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية

الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية

الدقهلية: مستشفى المنصورة الأولى

الشرقية: المعمل المشترك بالشرقية

الغربية: مستشفى حميات طنطا

البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور

الفيوم: مستشفى الفيوم العام

القليوبية: مستشفى حميات بنها

المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم

بورسعيد: مستشفى حميات بور سعيد

دمياط: مستشفى حميات دمياط

كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة

بني سويف: المعمل المشترك ببني سويف

المنيا: جراحات اليوم الواحد بسمالوط

أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية

سوهاج: مستشفى أخميم المركزي

قنا: مستشفى حميات قنا

أسوان: مستشفى حميات أسوان

الأقصر: مستشفى حميات الأقصر

مرسى مطروح: مستشفى النجيلة

الوادي الجديد: مستشفى حميات الخارجة- مستشفى الداخلة العام

البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة

جنوب سيناء: مستشفى الطور العام- مستشفى شرم الشيخ الدولي