وزير الخارجية يستقبل الممثل الأميركي الخاص لإيران وكبير مستشاري السياسات

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم الاثنين الممثل الأمريكي الخاص لإيران وكبير مستشاري السياسات لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية براين هوك وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض حمد المشعان وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.