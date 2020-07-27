«الطيران المدني» تسمح لشركات ومكاتب السياحة والسفر بخصم 10 دنانير عن كل تذكرة مسترجعة

سمحت الإدارة العامة للطيران المدني لشركات ومكاتب السياحة والسفر بخصم 10 دنانير أتعاب رسوم الخدمة عن كل تذكرة.

جاء ذلك في تعميم جديد إلحاقا للتعميم السابق الذي ألزمت فيه الإدارة كافة شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في الكويت بسياسات استرجاع قيمة التذاكر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى للعملاء الملغاة رحلاتهم خلال الفترة من 14 مارس الماضي إلى 31 يوليو الجاري، والذي حددت خلاله 3 آليات أمام الشركات لترجع عبرها مستحقات العملاء، وهي الاسترجاع نقداً، أو بالبطاقات الائتمانية، او من خلال بـ «فاوتشر» لمدة سنة، دون استقطاع أي مبلغ وذلك قبل 30 سبتمبر المقبل.

أما التعميم الجديد، فقضى بأن يتم خصم أتعاب ورسوم الخدمة لمكاتب السفر والسياحة، بقيمة 10 دنانير فقط عن كل تذكرة سفر والخدمات السياحية الأخرى عن الفترة المشار اليها.