كلية العلوم تدشن التصوير المرئي والسمعي للتجارب المعملية

أعلنت كلية العلوم في جامعة الكويت، بدء التصوير المرئي والسمعي للتجارب المعملية في الأقسام العلمية، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك في إطار استعدادات الكلية لاستئناف الدراسة «بنظام التعليم عن بُعد».

وأكدت الكلية، في بيان صحافي، اليوم، أهمية إبراز التصوير المرئي والسمعي للتجارب المختبرية في اكتساب الطالب للمعرفة اللازمة للجوانب العملية لبعض المقررات الأكاديمية التي هي من متطلبات التخرج.

وذكرت عضو هيئة التدريس في الكلية د. نورية العوضي، أن قسم الكيمياء يقوم بالإعداد لعملية التدريس عن بُعد للمقررات العملية، وما تتضمنه من تجارب مختبرية لتوفير التعليم النوعي المطلوب للطلبة الدارسين لهذه المقررات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد، بسبب جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن عدد المقررات العملية التي يقدمها القسم يبلغ 22 مقرراً، موزعة على ما يقارب 100 شعبة، ويبلغ عدد التجارب فيها أكثر من 150 تجربة عملية.

من جانبها، أعلنت رئيسة قسم العلوم البيولوجية، د. سوزان البستان، حصر المقررات الدراسية المتضمنة الجانب العملي في المختبرات، ومراجعة المنهج الدراسي لكل مقرر، لتحديد عدد الدروس العملية المتبقية، والتي لم تدرس نتيجة تعطيل الدراسة، بسبب “كورونا”.

وكشفت عن الانتهاء من تصوير معظم التجارب المختبرية، ويتم حالياً عمل المونتاج لها، تجهيزاً لتحميل هذه التجارب على منصة التعليم المتزامن Teams لاستخدامها في شرح دروس المختبر، وجارٍ العمل لاستكمال تصوير ما تبقى منها.

من جانب آخر، أوضح المدرس المساعد في قسم الفيزياء عبدالله الملا، أن قسم الفيزياء سجل مقاطع فيديو لجميع تجارب مختبرات الفيزياء العامة بواسطة عضو من الهيئة الأكاديمية المساندة يوضح من خلالها آلية عمل أجهزة التجربة، وإجراء التجربة، مبينا جميع خطوات العمل، ثم تقديم قراءات عملية للتجربة، وتوضيح كيفية أخذ هذه القراءات.