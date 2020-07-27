شركة بوتيكات في بيان رسمي تؤكد التزامها بالقانون وثقتها بالقضاء الكويتي العادل

نحن بوتيكات نعمل منذ خمس سنوات بالعلن وبكل شفافيه ووضوح نفخر أننا وضعنا الكويت على خريطة التجارة الإلكترونية، كتبنا قصة نجاح لفتت أنظار العالم أجمع، بإدارة كويتية 100% ، قامت ببناء فريق عمل يصل إلى ١٠٠٠ موظف وأكثر من ١٥٠٠ مورد، صنعنا محطة تربط الشركات الكويتية بالسوق الخارجية نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وفاة الأجهزة الحكومية في دولة الكويت للوصول لحقيقة التحريات، كما نتفهم ضرورة التدقيق من قبل أجهزة الدولة ونؤيدها ولا نقبل بأن تكون الكويت مرتبطة بغسل الأموال، بل نحن أول من يرفض هذا الأمر ونقف ضده.

قامت بوتيكات وعلى مر خمس سنوات بالآتي:-

– توصيل أكثر من ٣ ملايين طلب لعملائنا في جميع دول الخليج.

– عرض أكثر من ٤٠ ألف منتج من ١٥٠٠ علامة تجارية والعديد منها مدرجة في أسواق عالمية وتخضع للقوانين ورقابة مالية صارمة.

– مزود البنية التحتية الرقمية: أمازون ويب سيرفس AWS الخاضع لرقابة دولية وفدرالية أمريكية صارمة.

– التزام الشركة بكافة المعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر ودائم من خلال كافة تعاملاتها مع جميع الأطراف وأيضاً الالتزام بتقديم ميزانيات مدققة إلى الجهات الرقابية في دولة الكويت حيث أن المدقق المالي من أعرق وأكبر شركات التدقيق في العالم والكويت.

من كل ما تقدم ومن منطلق إيماننا التام بنزاهة النيابة العامة وكذلك القضاء الكويتي العادل سطرنا هذا البيان ليعرف الجميع أن بوتيكات ليس لديها اي أنشطة مخالفة للقانون.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.