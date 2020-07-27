«الغذاء»: بدء تشغيل نظام حجز مواعيد ذبح الأضاحي خلال أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل نظام حجز مواعيد ذبح الأضاحي خلال ايام عيد الاضحی المبارك في المسالخ المركزية بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طريق «منصة متى» ‏Meta.e.gov.kw.

وقالت الهيئة إنه حرصا على صحة وسلامة الجميع، يرجى الالتزام بالتالي:

– لن يتم استقبال أي مراجع دون حجز موعد مسبق.

– يسمح للمراجع بذبح 5 أضاحٍ كحد أقصى.

– لن يسمح للمراجع بدخول صالات الذبح.

– ضرورة التزام المراجعين بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وأهمها ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الجسدي.