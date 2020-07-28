«شؤون القصر»: الانتهاء من تحويل مساعدات عيد الأضحى للمستحقين

صرح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالانابة م . حمد عبداللطيف البرجس عن الانتهاء من تحويل مساعدات عيد الأضحى للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط .

وأفاد البرجس أن الهيئة وبتعليمات مباشرة من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة سعت جاهدةً خلال الفترة السابقة من أزمة كورونا لتحويل هذه المساعدات .

وأشار البرجس أن الهيئة قد طبقت خلال الفترة السابقة نظام حجز المواعيد التزاما بقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لاستقبال المراجعين وذلك يأتي ضمن المراحل التي أقرتها وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا حفاظا على سلامة المراجعين والعاملين في الهيئة .

والجدير بالذكر أن الهيئة خلال الفترة السابقة سعت لتلبية كافة احتياجات القصر والتواصل معهم عبر منظومة متكامله لتنفيذ كافة المعاملات الخاصة بهم إلكترونياً وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ووسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى خدمة الوتس آب لتلقى كافة إستفساراتهم وطلباتهم التي تم تسخيرها لخدمتهم .

كما نوه البرجس بأن الهيئة قد إلتزمت خلال الفترة السابقة بالاستمرار في تقديم خدماتها للقصر والمشمولين برعاية الهيئة مثمنةً جهود العاملين بالهيئة لتحقيق رسالتها النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين .

ختاماً تقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات لكافة العاملين بالهيئة والقائمين عليها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل برفع الوباء وأن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه تحت رايه حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الامين داعين المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على حضرة صاحب السمو وأن يعود لأرض الوطن معافى بإذن الله .