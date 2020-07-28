«الجمعية الكويتية للاغاثة» تؤهل 100 شاب يمني لسوق العمل

دشنت «الجمعية الكويتية للاغاثة» مشروعا لتمكين الشباب اليمني فنيا ومهنيا بهدف تطوير قدرات 100 شاب بمحافظة «تعز» في مجالات الإمدادات الكهربائية وصيانة الطاقة الشمسية وذلك في إطار حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ سنوات.

وأشاد وكيل أول محافظة «تعز» عبدالقوي المخلافي في كلمته خلال حفل التدشين بالتدخلات الانسانية والاغاثية والدعم الذي تقدمه دولة الكويت ومنظماتها الإغاثية لليمن وشعبها عموما ول«تعز» خصوصا في المجالات الإنسانية والصحية والبيئية ومشاريع التنمية منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف المخلافي ان هذه الدورات تحسن من سبل العيش لدى الشباب وتحولهم إلى أفراد منتجين يعتمدون على ذاتهم لإعالة أسرهم وتحسين وضعهم المعيشي لافتا الى اهتمام السلطة بهذا الجانب من خلال تقديم الدعم والتسهيلات لاقامة مثل هذه الانشطة الهادفة للمجتمع والتنمية المحلية.

من جهته، قال مدير «مؤسسة استجابة» المنفذة للمشروع محمد الكثيري في تصريح إن هذا التدريب يأتي ضمن اهتمام «الجمعية الكويتية للاغاثة» والمؤسسة بتأهيل الشباب وصقل قدراتهم بما يمكنهم من تحسين المستوى المعيشي لأسرهم.

وأوضح ان المشروع الذي تستمر مدة التدريب فيه 30 يوما يساعد الشباب على الارتقاء بمستوى حياتهم والتغلب على الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب وحالات النزوح التي شهدتها البلاد.

وبين ان المشروع يضم أيضا دورة لتدريب الشباب لمدة عشرة أيام أخرى تهدف لاكتسابهم مهارات ريادة الاعمال وإدارة المشاريع الصغيرة لتمكينهم من الانطلاق وتأسيس مشاريعهم الصغيرة.

واعرب الكثيري عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا ومنظمات اغاثية على الدعم المستمر للشعب اليمني بمختلف المجالات الإنسانية والتنموية.