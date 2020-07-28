«بلدية» الأحمدي: رفع 9 سيارات مهملة وتحرير 6 مخالفات بائع متجول

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولات ميدانية من قبل المفتشين لمتابعة مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة فضلا عن التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بالجمعيات بمنطقة العقيله والتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ورفع السيارات المهملة بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار .

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي تواصل جولاتها الميدانية من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة ، مشيرة إلى رفع 9 سيارات مهملة وسكراب بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار فضلا عن تحرير6 مخالفات بائع متجول و غسيل وتعقيم 10579 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ، إلى جانب وضع 12 ملصقا على سيارات مهمله والإفراج عن 8 سيارات.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .