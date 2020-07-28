وزير الخارجية يستقبل سفيرا بلغاريا وبيرو.. بمناسبة انتهاء فترة عملهما

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في ديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء سفير جمهورية بلغاريا الصديقة بوريس بوريسوف بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير بوريسوف وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

واستقبل وزير الخارجية سفير جمهورية بيرو الصديقة فرانسيسكو ريفارولا روبيو بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير روبيو وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.