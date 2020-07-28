الصويان: الإعفاء من ختم جوازات الصيادين دخولاً وخروجاً للصيد بالمياه الاقتصادية

ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، جهود الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد وبالأخص وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، والموافقة على مطلب اتحاد الصيادين الإعفاء من ختم جوازات السفر للصيادين دخولا وخروجا للصيد بالمياه الاقتصادية الخالصة لدولة الكويت.

وأعلن في تصريح له عن بدء موسم صيد الروبيان في المياه الاقتصادية الكويتية السبت المقبل الأول من أغسطس، مبشرا عموم الصيادين بأن هناك تعاونا كبيرا مع الجهات المعنية بقطاع الصيد، معبرا عن آماله بأن يشهد هذا الموسم صيدا وفيرا .

وأضاف بأن اتحاد الصيادين حريص على تطبيق القوانين، داعيا عموم الصيادين إلى ضرورة الالتزام بقوانين وقرارات الهيئة العامة للزراعة والجهات المعنية بقطاع الصيد، ومشددا على ضرورة مراعاة القوانين المنظمة للصيد.

وأشار الصويان إلى أن مهنة الصيد من المهن الصعبة لكنها في ذات الوقت لها مردود كبير على الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي وبأسطول الصيد الكويتي ما يساهم في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي المحبب للمستهلك الكويتي من المنتجات البحرية والمحافظة على استقرار الأسعار بالأسواق.