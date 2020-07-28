عميد «قبول الجامعة»: لا يجوز تقييم الطلبة على الحضور بالمحاضرات التجريبية

اكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.علي المطيري، ان استئناف الدراسة يبدأ رسميا بتاريخ ٩ أغسطس المقبل بحسب قرار مجلس الجامعة، ولا يجور محاسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة بالحضور او الغياب او تقييم وعمل اختبارات خلال المحاضرات التجريبية.

وبين المطيري خلال لقائه عبر البث المباشر لحساب اتحاد الطلبة في “الانستجرام” يوم امس ، ان اجتماع مجلس الجامعة الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي يعتبر اجتماع تاريخي تم خلاله إقرار لائحة التعليم عن بعد، مؤكدا ان تعاون جميع الأطراف كان له دور في اخراج اللائحة بالصورة التي نرغب فيها في حفظ المستوى الاكاديمي للجامعة مع مراعاة الظرف الحالي الذي نمر به في ظل ازمة كورونا مع مراعاة أيضا أوضاع الطلبة.

وذكر المطيري “تم الوضع بعين الاعتبار خلال عمل لائحة التعليم عن بعد نقطتين مهمتين وهي الا يأخذ الطالب درجات من غير جهد وأيضا الا يتضرر الطالب من التعليم عن بعد من خلال السماح للطالب بان يقوم بالانسحاب من أي مقرر او جميع المقررات حتى اخر يوم من الدراسة”.

وحول الزامية فتح الكاميرات خلال المحاضرات، أوضح المطيري بان اللائحة الزمت الطلبة بفتح الكاميرا خلال الاختبارات وان فتحها خلال المحاضرات مسألة اختيارية، موضحا بان علاقة عضو هيئة التدريس بالطالب ليست علاقة ندية.

وبين المطيري، بان الفصل الدراسي الحالي يعتبر تجربة جديدة على أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وذلك تم وضع مرونة كبيرة في رصد الدرجات النهائية حتى لا يتأثر معدل الطلبة، مبينا ان هذه المرونة لا تعني عدم وجود ثواب وعقاب والالتزام بالحضور لتقييم الطلبة، مؤكدا بان آلية تقييم الطلبة المطبقة في الفصل الدراسي الحالي لن يتم تطبيقها خلال الفصول القادمة.

وقال المطيري بان الاختبارات الفصلية ستكون عن بعد والاختبارات النهائية في مواقع الجامعية الا اذا قرر مجلس الكلية عكس ذلك بما يراه مناسب حسب المقررات مع اخذ كافة الاشتراطات الصحية، مبينا بان درجات الاختبارات النهائية تكون ما بين ٢٠ الى ٤٠ درجة بخلاف الفصول السابقة لاعطاء مرونة اكثر وراحة للطلبة، موضحا بان الطلبة الذين لديهم امراض مزمنة هناك إجراءات كما هو معمول مع الطلبة الذين يكون لديهم امراض في الاختبارات السابقة.

وحول نظام النجاح والرسوم والمعدلات، اضاف المطيري بانها مسألة اختيارية للطالب يستطيع من خلالها تحديد المواد التي يرغب في عدم احتساب معدل فيها والاكتفاء بعلامة النجاح والرسوب فقط.