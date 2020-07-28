الغانم: التدخين يؤدي إلى أضرار بالغة بالكلى والمثانة البولية

حذر رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم من الأضرار السلبية للتدخين على صحة الإنسان، مؤكداً أن الدراسات العلمية أثبتت أن له آثاراً سلبية كبيرة وخطيرة على أعضاء الجسم المختلفة.

وقال الغانم في تصريح صحافي إن أضرار التدخين على منظور جراحة المسالك البولية جد خطيرة فقد ثبت علمياً أن عادة التدخين تؤدي إلى سرطانات مختلفة في كل من المثانة البولية والحالب والكلى، مما يؤدي إلى استئصال جزء أو كل من الكلى، أو حتى استئصال وفقد المثانة البولية.

وأوضح الغانم أن الدراسات العلمية أثبتت أيضاً أن التدخين بجميع أنواعه وأشكاله يؤدي إلى ضعف القدرة الجنسية عند الرجال، لأنه يقود الأوعية الدموية والشرايين إلى الضعف، مما يؤثر سلباً على هذه القدرة، كذلك أكدت الدراسات أيضاً التأثير السلبي لعادة التدخين على خصوبة الرجال، وأكدت على أن هذه العادة تصيب الرجال بالعقم الأولي أو الثانوي.

وأضاف أن هذه العادة تؤثر سلباً كذلك على عدد وحركة الحيوانات المنوية، مما يقود إلى التقليل من خصوبة الرجل، ومن ثم تأخر فرص الإنجاب وتقليلها.

ونصح الغانم الشباب وغيرهم بالابتعاد عن عادة التدخين السيئة، واللجوء إلى ممارسة الرياضة بانتظام، وكذلك المحافظة على الوزن المثالي، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.