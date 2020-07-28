سمو نائب الأمير وولي العهد يبعث ببرقية إلى العاهل المغربي للتهنئة بالذكرى الـ21 لعيد العرش

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهاني سموه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية الشقيقة مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وبالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة المغربية الشقيقة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.