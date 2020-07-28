«الأوقاف»: الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين.. 24 أغسطس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية، اليوم الثلاثاء، عن موعد الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين وذلك يوم الاثنين 24 أغسطس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء في المسجد الكبير.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية الدكتور بدر أبا ذراع، إنه ومنذ إعلان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار المستشار فهد العفاسي عن فتح باب التقدم لوظائف الإمامة والأذان للمواطنين، فإن الوزارة تحرص على اختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل أصحاب الصوت الندي وممن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق الضوابط التي حددتها لجنة اختبار واختيار شاغلي الوظائف الدينية بالمساجد، وذلك للعمل بهذه الوظيفة المهمة التي تخدم المجتمع.

وذكر أبا ذراع أن أسماء الذين سيدخلون الاختبار التحريري ممن انطبقت عليهم شروط التقدم لهذه الوظيفة، وكذلك أسماء المتقدمين من المتقاعدين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط موجودة في الرابط: https://bit.ly/alfanniaawqafkw.

وبالنسبة للمتقاعدين، أوضح أبا ذراع أنه تم إعفاؤهم من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسوف يتم إعلامهم بموعد المقابلة في وقت لاحق خلال شهر أغسطس.

وتابع: إن هناك بعض التنبيهات يجب مراعاتها في يوم الاختبار التحريري، وهي:

1. يجب الالتزام بالإشتراطات الصحية مثل: لبس الكمامة والتباعد وعدم التزاحم عند الأبواب.

2. يجب الحضور قبل الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار.

كما يمكن للمتقدمين الاستفسار عن طريق الواتس اب من خلال الرقم: 22262740.