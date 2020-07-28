«النفط» ترفع عدد العاملين بما لا يزيد عن 50 %

أعلن وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح رفع عدد العاملين في الوزارة بما لا يزيد عن 50 في المئة من القوى العاملة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، على ان يكون دوام الاشرافيين «مدير – مراقب – رئيس قسم» طوال أيام الاسبوع، مع التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الاحترازية واتباع الإرشادات الصحية التي تم ذكرها في خطة وزارة النفط والخاصة بالعودة التدريجية والآمنة للعمل.

وأشاد الصباح بالجهود التي بذلها العاملين في مزاولة العمل من المنازل حفاظاً على سير العمل طيلة الفترة السابقة، متحلين بروح المسؤولية الوطنية، كما «أقدر وأثمن تجاوبكم مع الالتزام بإجراءات السلامة، والتجاوب مع الحملة الوطنية للتباعد الاجتماعي فلكم مني جميعا الشكر والتقدير ويحق للجميع أن يفخر بكم كما أثمن كذلك جهود جميع العاملين في الدولة أثناء هذه الأزمة».

وذكر أن الجميع يعلم أننا لا نزال نتعامل مع أزمة صحية لم يشهد لها مثيلا في العصر الحديث لذا نرى أن الدولة قامت بجميع واجباتها حيالها، من ترسيخ كافة جهودها للتكيف مع تطوراتها المتسارعة.

وأوضح أنه تم تحديد عدد ساعات العمل خلال المرحلة الثالثة لتصبح من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً خلال أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس، ويتم اثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة الذكية بالأجهزة المحمولة «الآيفون – الاندرويد».

وذكر أنه لا يسمح لغير الواردة اسماؤهم في جداول المكلفين بالعمل أو من تقرر اعفاؤهم بالكشوف الخاصة بالدوام أو الحضور لمقر العمل واعتبارها أيام راحة وتم تكليفهم بالعمل باستخدام كافة وسائل الاتصال الممكنة عن طريق التراسل الالكتروني بجميع أعمال الوزارة باستخدام نظام «workflow» وتقليل الأعمال الورقية بشكل نهائي.

وشدد الصباح على انه في حال تمديد المرحلة الثالثة من قبل مجلس الوزراء فسيتم «تكرير المرحلة الثالثة من بداية الاسبوع الاول».