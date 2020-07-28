«الطيران المدني»: إعادة تشغيل الرحلات لـ 20 دولة.. السبت

– تشمل البوسنة وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا والمملكة المتحدة وتركيا

– رحلات إلى إيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم اعتبارا من السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في «الطيران المدني» عبدالله الراجحي في تصريح صحفي إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن ومصر والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان واثيوبيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.

وأضاف الراجحي أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستعلن في الفترة المقبلة عن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي.

ودعا جميع المسافرين الى اتباع كافة الإجراءات والارشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر.