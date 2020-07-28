«الخارجية»: استقبال مراجعي الشؤون القنصلية بـ«الشويخ» يوم عرفة وثالث ورابع أيام العيد

أعلنت وزارة الخارجية -الشؤون القنصلية للمواطنين والمقيمين أنه تقرر العمل في استقبال المراجعين بالمركز الرئيسي «الشويخ» فقط خلال عطلة وقفة «يوم عرفة» وثالث ورابع أيام عيد الاضحى المبارك أي أيام الخميس 30 يوليو الحالي والأحد 2 أغسطس المقبل والاثنين 3 أغسطس.

وذكر الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في اطار حرصها على تسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن استقبال المراجعين يكون لمن لديهم حجوزات مسبقة للفترة إلمشار إليها أعلاه في مراكز الشويخ وبرج التحرير وصبحان وذلك من الساعة 30ر9 صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.