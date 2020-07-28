وزير الأوقاف يجتمع بقطاع المساجد للوقوف على آخر الاستعدادات لإقامة صلاة العيد

ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اجتماعاً تنسيقياً لقطاع المساجد ومدراء الإدارات بحضور وكيل الوزارة فريد أسد عمادي والوكيل المساعد لقطاع المساجد محمد ناصر العليم للتأكد من اكتمال الاستعدادات لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى سواء في المساجد أو المصليات الخارجية .

واستمع وزير العدل وزير الأوقاف إلى شرح وعرض مرئي مفصل عن آلية تطبيق الإشتراطات الصحية في صلاة العيد وتجهيزات المساجد والمصليات الخارجية لضمان سلامة المصلين والتأكيد على الالتزام بالإشتراطات الصحية .

وقال العفاسي، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة مثل: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدولة لشؤون الشباب، لتسهيل دخول وخروج المصلين والتأكيد على التزامهم باشتراطات وتعليمات السلطات الصحية.

وأكد العفاسي أهمية قطاع المساجد ودوره البارز في إيضاح رسالة الوزارة التوعوية الإرشادية وغرس القيم والمفاهيم الإسلامية الصحيحة لدى جميع فئات المجتمع .

وشكر العفاسي قياديي ومدراء إدارات المساجد على روح الفريق الواحد بما قاموا به من جهود واضحة ونجاحات مباركة بشهادة الآخرين في دورهم البارز بعودة صلاة الجماعة والجمعة وفق الإشتراطات والتعليمات الصادرة من السلطات الصحية.