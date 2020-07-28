«الصحة»: سعي الوزارة لتأمين لقاحات «كورونا» لا يعني إتمام التعاقد عليها قبل اعتمادها

– تأمين اللقاحات حتى في الظروف العادية يستغرق كثيراً من الوقت

أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة من قبل الإدارات واللجان المختصة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، للوقوف على نتائج تجارب اللقاحات العالمية، لضمان الحصول عليها وتوفيرها في الوقت المطلوب.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد الى أن هناك تواصل مستمر مع المؤسسات البحثية، والمنظمات الدولية، ومنها التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، والذى يعد شراكة صحية عالمية هدفها تأمين اللقاحات للجميع، مؤكدة أن التنسيق مع هذا التحالف يعد خطوة استباقية، لاسيما أن تأمين اللقاحات حتى في الظروف العادية يستغرق كثيراً من الوقت.

ونوهت الوزارة بأن دول العالم تسعى جاهدة لتأمين بعض إحتياجاتها المبكرة من اللقاحات التي يجرى تطويرها، معربة عن تفهمها للهاجس والتخوف الذى ينتاب البعض، ومؤكدة ان إتمام التعاقد عليها وإتاحتها للاستخدام لن يتم إلا بعد اعتمادها من المنظمات العالمية المختصة وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة عالميا، وأن الوزارة إذ تسعى لتأمينها لا يعني إتمام التعاقد عليها قبل إعتمادها عالميا، والتأكد من درجة مأمونيتها وفاعليتها.