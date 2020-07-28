الكنيسة المصرية تهنّئ الكويت ومصر بعيد الأضحى المبارك

القمص بيجول: ننتظر بكل الحب عودة صاحب السمو بخير وصحة وسلام إلى أرض الوطن

عبرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «المصرية» عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي، نتقدم بخالص التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأعضاء حكومته الرشيدة، وإلى نواب مجلس الأمة الموقرين وكافة أجهزة الدولة، وكل أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة، معبراً عن صادق تمنياته بدوام التقدم والازدهار للكويت العزيزة وأن يحفظ الله لها نعمة الأمن والاستقرار والهدوء والخير والبركات ويديم عليها حكمة قيادتها ورؤيتها السليمة.

وأضاف: ننتظر بكل الحب عودة ميمونة لصاحب السمو إلى أرض الوطن فيصبح العيد عيدين، وندعو لسموه دوما بكمال الصحة وطول العمر، مؤكدا أن سموه يحظى بحب بالغ لدى كافة شعوب الأرض كما يحبه شعبه وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وتقدم راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص بيجول الأنبا بيشوي كذلك بأسمى آيات التهاني والتبريكات لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية وكل أبناء الجالية المصرية المقيمة على أرض الكويت الغالية وإلى مصر رئيساً وحكومة وشعباً.

وهنأ القمص بيجول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشاركته الفعالة في كافة المنتديات العالمية وإنجازاته العظيمة غير المسبوقة لمصرنا المحبوبة، طالباً من الله سلاماً وحفظاً لمصر، وأن يشمل الله بعنايته كل بلادنا العربية ويمنحها الهدوء والاستقرار والتنمية.