وزير الأوقاف: تنسيق مع الجهات المعنية للتسهيل على المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي الثلاثاء إن «الأوقاف» نسقت مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بغية التسهيل على المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والمصليات الخارجية المحددة سلفا في ضوء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جاء ذلك في بيان صادر عن «الأوقاف» عقب الاجتماع التنسيقي لقطاع المساجد الذي ترأسه الوزير العفاسي واستمع خلاله إلى شرح وعرض مرئي مفصل عن آلية تطبيق الاشتراطات الصحية وتجهيزات المساجد والمصليات الخارجية لضمان سلامة المصلين.

وأكد الوزير العفاسي بحسب البيان أهمية قطاع المساجد ودوره البارز في إيضاح رسالة «الأوقاف» التوعوية الإرشادية وغرس القيم والمفاهيم الإسلامية الصحيحة لدى جميع فئات المجتمع.

وأشاد بدور قياديي ومدراء إدارات المساجد وعملهم بروح الفريق الواحد وبما قاموا به من جهود واضحة ونجاحات مباركة بشهادة الآخرين لاستئناف أداء صلاة الجماعة والجمعة وفق اشتراطات وتعليمات السلطات الصحية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة «الأوقاف» فريد عمادي ووكيل الوزارة لقطاع المساجد محمد العليم.

وأعلنت «الأوقاف» في 13 يوليو الجاري رفع الإيقاف المؤقت المفروض على أداء صلاة الجمعة في المساجد – منذ نحو أربعة أشهر – اعتبارا من يوم الجمعة 17 يوليو وذلك بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار عدوى الفيروس المستجد.