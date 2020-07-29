المنفوحي: فتح المجمعات التجارية من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءا 

في إطار الإنتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في يوم الخميس الماضي بشأن إنتهاء المرحلة الثانية والبدء في المرحلة الثالثة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يوليو الجاري ، قال مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بانه تقرر السماح بفتح المجمعات التجارية من الساعه العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءا فضلا عن السماح بفتح الأسواق الغذائية الموازيه والتموينية ومحلات الأغذيه ومحلات التجزئة التي تم السماح لها في المرحلة الثانية بكافة المناطق من الساعه السادسة صباحا إلى الساعه الثامنة والنصف مساءا.

وأشار المنفوحي الى حظر إستقبال رواد الأسواق المسجلة ضمن برنامج حجز المواعيد الخاص بوزارة التجارة بدون مواعيد مسبقة وإقتصار إستقبالهم فقط وفق نظام برنامج الحجز خلال فترة السماح المذكورة.

وأكد على إستمرار غلق أنشطة الفنادق والمنتجعات مثل حمامات السباحه وصالات الرياضة والصالونات وأماكن الجلوس وما في حكمها.

وشدد المنفوحي على إلتزام جميع المحلات عند مزاولة نشاطها بكافة الإشتراطات الصحية الواردة بقرارات وتعاميم وزارة الصحة والبلدية والجهات الحكومية المختصه الصادرة في هذا الشأن تجنبا للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين .