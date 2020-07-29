«الإطفاء» تسيطر على حريق هائل في «الصليبية» الزراعية

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية أن ثماني فرق تابعة لها مع الجيش الكويتي وإطفاء الحرس الوطني سيطرت اليوم الأربعاء على حريق هائل اندلع في أربعة مخازن تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بمنطقة الصليبية الزراعية كاد يأتي على مساحة أربعين ألف متر مربع.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» في بيان صحفي إن بلاغا ورد إليها في تمام الساعة 14ر1 فجرا يفيد بنشوب حريق هائل في مخازن تحتوي على مشتقات بترولية وقطع غيار للتكييف وأجهزة كهربائية ومواد فايبر جلاس واستغرق وقت وصول أول فرقة اطفاء للموقع خمس دقائق فقط.

وأضافت أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة المنطقة المشتعلة وحصرها في أربعة مخازن فقط دون أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي القسائم التي تبلغ مساحتها الإجمالية 40 ألف متر مربع وقد وقعت عدة انفجارات جراء أسطوانات الغاز الخاصة بتعبئة أجهزة التكييف علما أن هذه المنطقة من المفترض أن تستغل بالنشاط الزراعي لكنها استغلت لأغراض مخالفة للغرض المخصص له مما ضاعف الجهود على فرق الإطفاء التي تعاملت مع الحادث كون المباني تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة.

وأشرف على عمليات مكافحة الحريق المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وحضر كل من نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد الرشيدي.

كما حضر مدير إدارة العمليات المركزية العقيد سعد الأنصاري ورؤساء المراكز المشاركة في الحادث وعدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء.