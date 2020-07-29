وزير التربية يصدر قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة 25 %

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي قرارا وزاريا أعاد تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 بتخفيض نسبة 25 في المئة من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2019/2020 وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي 2020/2021 وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الى المدارس.
وأكد الوزير الحربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء ضرورة التزام المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكل مصادر التعلم الأخرى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020/2021 بحسب كل نظام تعليمي وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الي المدارس.
ولفت إلى استمرار سريان كل أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية عن الفترة من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس حتى نهاية العام الدراسي 2020/2021.
وفوض الوزير الحربي إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة إصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار وعلى وجه الخصوص آلية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة ونظام عمل المنصات التعليمية الالكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها وتطبيق الجزاءات الواردة في القرار الوزاري رقم 10/2018 على المدارس التي تثبت مخالفتها لهذا القرار.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة أن تكلفة تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بشكل عام تقل عن تكلفة التعليم التقليدي في عدة جوانب أهمها انخفاض كافة مصاريف التشغيل الفعلية والمتعلقة بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية، لا سيما في ظل تخفيض أعداد معلمي المواد الأساسية وقيام عدد كبير من المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين في التخصصات غير الأساسية « كالتربية البدنية والتربية الفنية والموسيقي وخلافها».
وأشار الحويلة كذلك إلى انخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء لعدم وجود الطلاب في المدارس، وانخفاض نسبة اهلاك المباني المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى المدرسي وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية.
وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب الأصل لا تقدم لطلابها الخدمات التعليمية فقط وإنما تمتد التزاماتها لتقديم عـــدة خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتي ســـوف يُحرم منها الطالب نتيجة تلقيه لخدمات تعليمية عبر وسـائل التعليم عن بعد فقط.
وذكر الدكتور عبدالمحسن الحويلة أن النسبة تخفيض الرسـوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2021 عـــن الفترة التي يتلقى فيها الطالب خدمات التعليم عن بعد تحقق مقتضيات المصلحة العامة، كما تحقق التوازن بين قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب مع الخدمات التي سوف يحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة الخدمات التعليمية ومخرجاته.