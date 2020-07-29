وزير التربية يصدر قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة 25 %

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي قرارا وزاريا أعاد تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 بتخفيض نسبة 25 في المئة من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2019/2020 وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي 2020/2021 وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الى المدارس.

وأكد الوزير الحربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء ضرورة التزام المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكل مصادر التعلم الأخرى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020/2021 بحسب كل نظام تعليمي وإلى حين السماح للطلاب بالعودة الي المدارس.

ولفت إلى استمرار سريان كل أحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية عن الفترة من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس حتى نهاية العام الدراسي 2020/2021.

وفوض الوزير الحربي إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة إصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار وعلى وجه الخصوص آلية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة ونظام عمل المنصات التعليمية الالكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها وتطبيق الجزاءات الواردة في القرار الوزاري رقم 10/2018 على المدارس التي تثبت مخالفتها لهذا القرار.