«بلدية» الفروانية: إزالة 4 محاصير أضاحي مخالفة بمناطق السكن الخاص بـ«العارضية» و«الفردوس»

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن وضع خطة عمل مكثفة للاستعدادات عيد الاضحي المبارك والتي تشمل رصد القصابين الجائلين في المناطق السكينة فضلا عن رصد محاصير الاضاحي المخالفة بالاضافة إلى رفع مخلفات الذبائح وتكثيف إعمال النظافة .

وفي هذا الجانب، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج بانه تم وضع خطة عمل متكملة تشمل عدة محاور ترتكز على تطبيق لوائح وانظمة البلدية على المخالفين فضلا عن رصد القصابين الجائلين بمناطق السكن الخاص لمجابهة فيروس كورونا لاسيما وأن القصابين الجائلين لايحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض .

وتابع الخرينج بأن الفرق الرقابية التابعة للأدارة تكثيف عمليات رصد محاصير الاضاحي المخالفة بمناطق السكن الخاص بعموم مناطق المحافظة فضلا عن التعامل مع الباعة الجائلين الذي يستغلون فترة الاعياد ،لافتاُ إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبائح بناءاً على توجيهات الادارة العليا بالبلدية.

وأضاف قائلا بأنه تم إزالة 4 محاصير أضاحي مخالفة بمناطق السكن الخاص بالعارضية والفرودس فضلا عن التعامل مع باعة جائلين بمنطقة جليب الشيوخ ، مشيراً إلى أنه تم التأكد على المفتشين بتطبيق لوائح وانظمة البلدية بكل حزم على المخالفين فى اطار حرص البلدية على صحة وسلامة الجميع ومنع انتشار فيروس كورونا.

وناشد الخرينج الجميع بضرورة عدم التعامل مع القصابين الجائلين لعدم خضوعهم لفحوصات فيروس كورونا وعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية ، داعيا إياهم في حال رصد قصاب جائل بالابتعاد عنه وابلاغ البلدية فوراً من خلال الواتساب 24727732 او الخط الساخن 139 أو التوجه لاقرب مركز نظافة وسيتم التعامل الفوري مع الشكوي وإحالة المخالفين الي الجهات المختصة عقب إستكمال الاجراءات القانونية.