«التجارة» تؤكد جاهزية فرق الرقابة وحماية المستهلك.. خلال موسم العيد

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء جاهزية فرق الرقابة وحماية المستهلك خلال موسم عيد الأضحى المبارك للتصدي ومواجهة أي تلاعب بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية ان فرقها التفتيشية مستمرة في عملها بالمحافظات الست لضبط أسعار السوق ومدى التزام المحلات بالتخفيضات التي تقدمها فضلا عن التزامها بالنظم والمعايير المعمول بها.

ولفتت إلى جاهزية الفرق أيضا بالنسبة لسوق الأضاحي في سوق الأغنام والمواقع المختلفة للتأكد من جودة المعروض وتطبيق قرار تحديد أسعار اللحوم الحية والأغنام الصادر في شهر مارس الماضي.

وشددت الوزارة على تطبيق القانون على كل مخالف داعية المستهلكين إلى عدم التردد وتقديم الشكاوى من خلال الرقم الساخن 135 أو عبر بوابة الإلكترونية لقطاع حماية المستهلك في موقع الوزارة.